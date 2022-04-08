Окупанти завдали ракетного удару неподалік Одеси

Російські загарбники 8 квітня завдали ракетного удару біля Одеси. На щастя, обійшлося без жертв.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив про поточну ситуацію в області. Зокрема, розповів про чергову атаку росіян.

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Росіяни завдали ракетного удару неподалік Одеси

Сьогодні (8 квітня – 24 канал) ворог завдав ракетного удару неподалік Одеси,

– зазначив Марченко.

Він додав, що, на щастя, жертв і постраждалих немає.

Крім того, голова ОВА через обстріл вокзалу у Краматорську та загрози подальших атак на Одещину запровадив на території області комендантську годину – з 21:00 9 квітня до 6:00 11 квітня. У цей період людям не можна перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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