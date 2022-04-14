Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині: попередньо – "Точкою-У"

Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігівську область. Цього разу окупанти використали заборонене міжнародним правом озброєння.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Північ" удар російські військові завдали у районі Городні. Ймовірно, противники використали "Точку-У".

Раніше Околицю Городні на Чернігівщині обстріляли окупанти

Росіяни поцілили у приватний будинок

Російські війська поцілили у приватний будинок. Ще вранці про обстріл повідомили представники міської влади, проте жодних деталей вони не повідомили. Жертв та постраждалих немає.

Така яма утворилась після ракетного обстрілу / Фото Командування "Північ"

Пошкоджене приватне обійстя / Фото Командування "Північ"