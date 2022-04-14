Окупанти завдали ракетного удару по Чернігівщині: попередньо – "Точкою-У"
14 квітня 2022 , 17:11Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Північ" ЗСУ
Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігівську область. Цього разу окупанти використали заборонене міжнародним правом озброєння.
Як повідомили в Оперативному командуванні "Північ" удар російські військові завдали у районі Городні. Ймовірно, противники використали "Точку-У".
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