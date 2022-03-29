Окупанти завдали ракетного удару по Люботину на Харківщині: 1 загиблий, 7 поранених

Ворожі війська з ракет гатили по Люботину, що на Харківщині. Під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Поранено 7 людей.

Окупанти ракетами обстріляли Люботин 28 березня. Харківська облпрокуратура розпочала кримінальне провадження за "порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

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28 березня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили ракетний удар по Люботині Харківського району Харківської області… Під завалами одного із будинків знайдено загиблого чоловіка. Поранено 7 осіб.

– мовиться в повідомленні.

Внаслідок ударів також було пошкоджено 7 будинків та автомобіль. Досудове розслідування триває.

Наслідки обстрілу Люботина / Фото прокуратури

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