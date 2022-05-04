Окупанти завдали ракетного удару по селу Требухів на Київщині

Ввечері 4 травня майже по всій Україні лунає повітряна тривога. Близько 9 вечора окупанти обстріляли село Требухів у Київській області.

Про вибух у Требухові повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. Втім, поки що він не надав ніяких інших подробиць.

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Село Требухів належить до Броварського району Київської області й розташоване зовсім недалеко від міста. Зауважимо, що напередодні низка ЗМІ повідомляла про звуки вибухів у Броварах.

Зауважимо, що близько 20:00 4 травня майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу – є загроза ракетного удару. Цивільних просять залишатися в укриттях.

У кількох містах повідомили про вибухи

Близько 20:30 місцеві ЗМІ повідомили про звуки вибухів у Києві. Ймовірно, працювала ППО.

Також про звуки вибухів повідомляли у Черкасах та Запоріжжі. Але наразі офіційної інформації про "прильоти" або ж роботу ППО немає.

Окупанти завдали удару по центру та інфраструктурі Дніпра

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни обстріляли центр Дніпра. Окрім цього, згодом стало відомо, що окупанти пустили ракету по об'єкту залізничної інфраструктури в місті. На щастя, постраждалих серед працівників залізниці немає. Втім, усі збитки оцінять після відбою повітряної тривоги.

Закликаємо вас не викладати фото та відео з місця вибухів до оприлюднення цієї інформації в офіційних джерелах. Адже ворог може використовувати ваші публікації для коригування вогню – це перевірений факт.

Важливо: Якщо ви бачите підозрілі об'єкти в небі, не фотографуйте їх, не знімайте відео і не викладайте у соціальні мережі. Але ви можете повідомити про них у чат-бот телеграму "Шось летить" – @rusrocketfly_bot.

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Впродовж 2 травня у Київській області за добу знайшли тіла ще 20 цивільних, закатованих та вбитих російськими окупантами.

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Офіс генпрокурора вже встановив першого підозрюваного у звірствах, які російська армія чинила в Бучі. Росгвардієць Сергій Колоцей самостійно вбив щонайменше 4 мирних людей.

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