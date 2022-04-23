Думали, що це наша база: окупанти розстріляли кафе "Бомбардир" у Миколаєві

23 квітня 2022 , 09:57
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Джерело:

телеграм Віталій Кім

Російські загарбники продовжують руйнувати Миколаївщину. Уночі проти 23 квітня внаслідок нічного обстрілу пошкоджено покинуту будівлю кафе.

Про це у ранковому зверненні розповів голова Миколаївської ОДА / ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що жертв немає. 

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Віталій Кім повідомив, що під час нічного обстрілу Миколаєва ніхто не постраждав. 

Жертв немає, стіл один погнувся, скло повибивало,
– розповів очільник адміністрації.  

Він пожартував, що обстріл по закинутому кафе – невипадковий, адже на картах залишилася стара назва закладу –  "Бомбардир". Ймовірно, окупанти вирішили, що там знаходиться база українських бомбардувальників. 

Крім того, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, які розташовані поруч.

Дивіться ранкове звернення Віталія Кіма:

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив на необхідності дотримання комендантської години. У визначений час громадянам потрібно залишатися вдома задля власної ж безпеки.

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Автор: Юлія Бабич