Окупанти завдали збитків Миколаєву на 84 мільйони гривень
Джерело:Олександр Сєнкевич
Російські окупанти безжально обстрілюють міста України. До прикладу, у Миколаєві вони вже завдали збитків аж на 84 мільйони гривень.
Такі дані навів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Окупанти руйнують як житлові будинки, так і різні інші об’єкти цивільної інфраструктури.
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Найбільше шкоди – у житловому секторі
Лише в житловій інфраструктурі міська влада нарахувала збитків на понад 62 мільйони гривень. Значні пошкодження виявили і в інших секторах:
- заклади освіти – понад 12 млн грн;
- заклади фізичної культури і спорту – 5,5 млн грн;
- заклади охорони здоров'я – 3,5 млн грн;
- заклади соціальної сфери – близько 1 млн грн.
Олександр Сєнкевич обіцяє, що Миколаїв обов’язково відбудують. Але спочатку потрібно перемогти російських окупантів.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Миколаївської ОДА загинули вже 28 людей. Наразі це не є остаточні дані. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому кількість жертв може збільшитися.
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