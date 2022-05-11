Окупанти завозили людей на мітинг "побєдобєсія" і запускали феєрверки, – мер Мелітополя

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що до міста на мітинг "побєдобєсія" 9 травня звозили людей автобусами. А наприкінці "святкування" окупанти ще й цинічно запустили феєрверки.

Про це Іван Федоров розповів в ефірі телемарафону. З його слів, окупанти продовжують робити телевізійну картинку, щоб показати у пропагандистських ЗМІ, передає 24 канал.

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Людей звозили з окупованого Криму

Мер Мелітополя підкреслив, що російські загарбники організували цей мітинг "побєдобєсія" задля яскравої картинки, яку покажуть пропагандистські ЗМІ. І це зовсім не було свято для місцевих мешканців.

Він додав, що більшість з присутніх – не мелітопольці. Так, з 8 травня російські загарбники завозили автобусами людей з окупованого півострова Крим. І саме вони брали участь у мітингу "побєдобєсія". Причому, усіх пропускали через металошукач.

Також окупанти заблокували під'їзні дороги до Мелітополя. Це зроблено для того, щоб ніхто не мав можливості заїхати до міста. Що ж стосується двох гауляйтерів, які називають себе псевдовладою, то їм, зі слів Федорова, немає жодних справ до місцевих мешканців. Квіти вони покладали окремо. І це при тому, що для мітингу й так навезли людей.

Вони в трьох районах Мелітополя зробили святковий феєрверк. Це особливий цинізм під час війни. Люди бояться обстрілів, які лунають щоденно, бояться будь-яких вибухів. А ці недоумки зробили ще й феєрверки на 9 травня,

– наголосив Федоров.

Під час мітингу був відкритий мікрофон. Тож виступити міг кожен, хто перебував на цьому "святкуванні". Під вечір виступив завезений ансамбль. Іван Федоров підкреслив, що він завезений, адже ніхто з місцевих мешканців не захотів брати участі у цьому "побєдобєсному" заході.

Зауважимо, що російські військові у Мелітополі поводяться так само як колись НКВС. Окупанти заселяють квартири, з яких виїхали українці. А ще загарбники роблять усе для того, щоб у місті був голод. Для цього вони крадуть зерно з елеваторів, а також фермерських господарств.

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