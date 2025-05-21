Окупанти заявили про нібито вихід на кордон Дніпропетровської області: в ОВА відреагували

У середу, 21 травня, росіяни заявили, що їхні війська вийшли на межі Дніпропетровської області. Ці заяви окупантів спростували в Дніпропетровській ОВА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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У Дніпропетровській ОВА спростували заяви росіян

Сергій Лисак написав, що мережею шириться інформація про вихід російських військ на кордон Дніпропетровської області.

Це – фейк! І ця "новина", і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності,

– наголосив очільник ОВА.

За його словами, росіяни навмисне опублікували цей фейк, щоб залякати мешканців Дніпропетровщини, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

Сергій Лисак закликав українців не піддаватися на провокації та довіряти лише офіційним джерелам.