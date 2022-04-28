Окупанти заявили про "перехід на рублі" в Херсонської області

З 1 травня ворожа влада тимчасово окупованої частини Херсонщини планує "переходити у рублеву зону". За їхніми словами, "перехідний період займе до 4 місяців".

Таку інформацію повідомили у пропагандистському російському виданні РИА-Новости з посиланням на самопроголошеного "заступника голови" військово-цивільної адміністрації регіону Кирила Стремоусова.

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У планах окупантів за 4 місяці повністю перейти на валюту рубль. До того ж часу на окупованій території Херсонської області можна буде скористатись як гривнями, так і рублями.

Повідомлення кремлівського медіа / Скріншот з телеграм-каналу

Що відомо про окупацію Херсонської області:

Нагадаємо, що ввечері 25 квітня, російські війська захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута наголосив на тому, що такі дії окупантів були очікувані, а також повідомив, що ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Одразу після захоплення окупанти провели спеціальне засідання. Ворог разом з місцевими колаборантами представили так званих керівників Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

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