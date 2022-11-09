Росія заявила, що виводить війська з Херсону

Командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін оголосив, що їх армія вимушено залишає Херсон. Вони відводять війська на лівий берег Дніпра.

Шойгу наказав покинути окупантам Херсон

9 листопада з'явилася інформація, що окупанти покидають Херсон. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу наказав приступати до відведення російських військ за річку Дніпро.

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Перед своєю заявою Шойгу заслухав доповідь командувача угрупуванням російських військ Сергія Суровікіна. Генерал повідомив, що "Херсон та прилеглі населені пункти не можуть забезпечуватись та функціонувати. Оборона буде організована лівим берегом Дніпра".

Шойгу погодився з його висновками, додавши, що рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас так вони збережуть життя своїх військових і боєздатність угруповання військ. В результаті Шойгу затвердив виведення військ на лівий берег Дніпра.

За словами Суровікіна, маневр військ буде здійснено у найближчі терміни. Він сказав, що з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Дивіться заяву Шойгу: відео

Черговий "жест доброї волі"

Російське командування прийняло рішення відвести свої війська на лівий берег Дніпра – заявили, що в пріоритеті життя їхніх військових.

Також в одній із заяв повідомили, що евакуювали 115 тисяч осіб з Херсонської області. В росЗМІ заявляють, що це всі охочі, втім, очевидно, що такі дії були вчинені насильно. Росія продовжує чинити злочини проти цивільних українців.



Росія відводить війська з Херсону​ / Скриншот з росЗМІ

Водночас у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm припускають, що Суровікін переконав Шойгу розіграти цілу виставу по ролях з доповіддю і заявами про "жест доброї волі" з Херсону і правого берега Дніпра.

В організації додали, що навіть вбили колаборанта Стремоусова, щоб їм хоч трохи повірили, така собі "військова хитрість" на мінімалках.

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