ЗСУ вдарили по окупантах у Чкаловому та ворожому складу боєприпасів у Чорнобаївці

Наші герої продовжують активно збільшувати ворожі втрати. росіяни відчувають скорочення як особового складу, так і бойової техніки та боєприпасів.

Контрнаступ наших ЗСУ на Півдні триває. Ворог з усіх сил намагається втримати зайняті території та рубежі, але його втрати постійно зростають, через що він змушений відступати.

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Нові втрати ворога на Півдні

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ситуація залишається важкою, але наші герої все контролюють. Противник шокований своїми втратами та ударами ЗСУ по складах з боєприпасами, тому кинув всі сили на укріплення позицій.

Втім, захистити себе ворогу не вдається. ЗСУ здійснили атаки на скупчення сил ворога у Чкаловому, а також складу російських окупантів у славнозвісній Чорнобаївці.

Також нашим героям вдалося знищити ворожий безпілотник, яким окупанти намагалися провести розвідку та скоригувати свій вогонь у Нікопольському районі.

Загалом впродовж ночі особовий склад окупантів скоротився на 11 росіян, 3 одиниці бойової та 2 одиниці автомобільної техніки. Усі втрати ворога ще підраховуються та розвідуються.

Ворог продовжує вогневе ураження мирних українських міст з метою руйнувань інфраструктури та втрат завданню втрат мирному населенню.

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