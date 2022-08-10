Окупанти зазнають втрат і втікають: на Сході ЗСУ відбили кілька атак ворога

Ворог продовжує атаки позицій наших захисників у східних областях. Загалом протягом дня 10 серпня ЗСУ відбили одразу кілька штурмів. Тому росіянам довелося відступати із втратами.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за 10 серпня. Там доповіли про ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня.

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Де були наступи ворога 10 серпня

Російські війська пішли в наступ і намагалися штурмом просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар. Це було безуспішно, тому їм довелося відходити.

Окупанти вели штурмові дії також у районах населених пунктів Уди, Петрівка та Гусарівка. Проте покращити тактичне положення не вдалося: українські воїни завдали загарбникам значних втрат та змусили їх втікати назад.

Також гідну відсіч отримали й окупанти, які вели наступальні дії у напрямках Авдіївки та Пісків. Окрім цього, протягом дня була спроба вести розвідку боєм неподалік Лозового. Там російські підрозділи потрапили під точний вогонь наших воїнів і зазнали втрат. Тому вони відступали не лише поспіхом, а й хаотично.

Скільки разів росіяни били авіацією

Російські війська продовжують здійснювати обстріли позицій наших воїнів, а також цивільних об'єктів. Загалом вони використовують усі доступні типи озброєння серед яких ствольна артилерія та реактивні системи залпового вогню.

Однак також у цей день зафіксували 4 авіанальоти з ударами біля 15 населених пунктів:

Гусарівки;

Красногорівки та Мар'їнки;

Яковлівки, Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Вершини та Веселого;

Павлівка, Вугледар, Новосілка, Новоданилівка та Полтавка.

У білорусі проводять збори резервістів

На Волинському та Поліському напрямках загалом ситуація змін не зазнала. Проте наша розвідка встановила, що з 9 серпня у Мінську почали збори з підрозділами територіальної оборони. До них також залучені військовозобов'язані запасу.

Військові заходи походять під керівництвом начальника генерального штабу збройних сил білорусі. Також у командуванні Збройних Сил України застерегли, що досі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

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