Окупанти здійснили авіаналіт на Бровари: є загиблий і 6 постраждалих

Міський голова Броварів Ігор Сапожко розповів про жертви від авіаудару в районі військової частини на вулиці Київській. Відомо про загиблого та 5 поранених.

Близько 20:00 на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт. Пізніше Сапожко додав, що після авіанальоту у Броварах поранено 6 осіб.

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Місцеві кажуть, що через постійні обстріли та авіаудари в Броварах не припиняються пожежі.



Окрім того, як повідомив депутат міської ради Олексій Дорошенко, до Броварів заходять російські окупанти.

Додамо, що з 28 лютого у Броварах починається комендантська година, там не виключають можливості повітряної тривоги.

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