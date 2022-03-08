Окупанти здійснили авіаудар по Житомиру – одна будівля повністю знищена

8 березня 2022 , 21:13
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Джерело:

Сергій Сухомлин

Російські терористи провели удар по Житомиру. Одна з житлових будівель повністю знищена снарядами.

Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що у районі Корбутівки в Житомирі окупанти обстріляли житлові будинки. 

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За словами Сухомлина, оодна з будівель повністю знищена. Наразі уточнюється кількість жертв. 

Сухомлин додав, що в будинку понад 20 років живуть звичайні мирні житомиряни. 

 

Ввечері 8 березня окупанти вчергове обстріляли Житомир – цього разу постраждала Корбутівка та завод "Ізоват", повідомив міськицй голова Сергій Сухомлин. 

На 21:05 вже відомо про 1 поранену людину. 

Інформація доповнюється. 

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Автор: Ярослава Прадід