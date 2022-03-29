Окупанти здійснили кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області
Джерело:телеграм-канал Валентин Резніченко
Російські загарбники завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині. Під прицілом ворога опинилися одразу два міста – Нікополь та Павлоград.
Про це 29 березня повідомив очільник місцевої ОДА / ОВА Валентин Резніченко. Він зазначив, що обстріли пронеслися областю орієнтовно о 10.50.
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Кілька ворожих ракетних ударів по Дніпропетровській області: що відомо
Внаслідок обстрілу постраждало кілька населених пунктів Дніпропетровщини.
У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Внаслідок удару пошкоджена техніка. Відомо, що одну людину поранено.
У Павлограді зруйнували віадук. Наразі рух дорогою тимчасово обмежено.
Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. На щастя, жертв немає.
Про ситуацію в місті розповів мер Нікополя Олександр Саюк. Він наголосив, що в районі Нікополя російських військ немає та наголосив, що доки лунає сирена, необхідно знаходитися в укриттях.
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