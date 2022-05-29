Окупанти здійснили штурм на Слов’янському напрямку: отримали відсіч й відійшли
29 травня 2022 , 18:53Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Росіяни продовжують наступ на Сході України та обстріли мирних міст. Наші герої тримають оборону та завдають ворогу нових втрат.
Російські окупанти кидають великі сили на ведення наступальних дій на Донбасі. Наші мужні воїни ламають ворогу всі плани та змушують рашистів мізкувати над пошуком нового "гарматного м'яса".
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ЗСУ відбили штурм окупантів