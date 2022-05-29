Окупанти зі зброєю увірвалися до 2 університетів на Запоріжжі та почали погрожувати викладачам

Окупанти увірвалися зі зброєю до Таврійського державного агротехнологічного університету та Мелітопольського педагогічного університету й почали погрожувати їхнім співробітникам.

Наставляючи на співробітників зброю окупанти заявили, що обидва виші відтепер "об’єдналися", тому викладачі мають написати заяву на перехід до об'єднаного університету або ж звільнятися.

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Також повідомляється, що керувати цим "новим закладом" призначають колишнього викладача.

Окупанти продовжують тероризувати людей на Запоріжжі

На тимчасово окупованих ворогом територіях окупанти продовжують масово порушувати права місцевого населення й займатися мародерством. Росіяни ввели у населених пунктах адміністративно-поліцейський режим й посилили контррозвідку. Цивільним людям не дають виїжджати на територію, контрольовану українською владою.

Загарбники регулярно залякують представників легітимних органів місцевої влади, установ та організацій, їхніх родин, щоб створити незаконні проросійські адміністрації. Деякі люди йдуть на співпрацю з окупантами.

Також ворог продовжує здійснювати інформаційно-психологічний вплив на громадян, розповсюджуючи брехливу пропаганду через захоплені ЗМІ, інформаційні бюлетені та телеграм-канали.

Росіяни обстріляли Василівку й звинуватили у цьому ЗСУ

Минулої доби російські загарбники обстріляли Василівку й звинуватили в цьому ЗС України. Повідомляється, що окупанти перекладають свою провину на Збройні Сили Україну завжди, коли здійснюють терористичні обстріли міст та селищ. Для картинки вони показують нові нерозірвані боєприпаси, на яких присутні надписи українською мовою.

Колаборанти у поліції та повстання у Мелітополі: останні новини з Запоріжжя

Приазовський відділ поліції в Мелітопольському районі перейшов на бік ворога. Співпрацювати з ворогом погодилися щонайменше 35 працівників відділу на чолі з начальником та його заступником. Місцева влада припускає, що подібна дія поліціянтів могла бути викликана психологічним, а, можливо, й фізичним тиском на людей та їхні родини.

27 травня російські пропагандистські ЗМІ заявили, що в Запорізьку та Херсонську області "зайшли" окупаційні мобільні оператори. У компанії мобільного зв'язку "Київстар" повідомили, що не бачать ознак того, що російські оператори готуються працювати на території України. Через системи моніторингу українські спеціалісти контролюють стан мобільного обладнання та його функціонування. Натомість обладнання компанії Lifecell у Запорізькій області в багатьох населених пунктах знеструмлене, а через окупацію доступу для ремонту немає.

Українська розвідка перехопила розмову жительки тимчасово окупованого Мелітополя з російським окупантом. Вона йому розповіла, що місцеві жителі незадоволені "русскім міром" та чекають на повернення української влади. А у Кирилівці, вслід за Мелітополем, підіймаються партизани.

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