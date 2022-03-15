Окупанти зірвали гуманітарні коридори в Київській області, заблокований гумвантаж до Маріуполя

Президент Володимир Зеленський розповів про роботу гуманітарних коридорів в Україні. Він заявив, що 15 березня відбулося часткове відкриття гумкоридорів.

Працює гумкоридор із Сумщини в напрямку Полтави

У зверненні до українців Зеленський розповів, що працює коридор із Сум, Тростянця, Лебедина, Шостки, Конотопу в напрямку Полтави, повідомляє 24 канал.

До речі В окупантів немає коріння, немає пам'яті і немає душі, – Зеленський

Разом з тим, окупанти не зупинили обстріли та зірвали роботу гуманітарних коридорів у Київській області.

Також президент повідомив, що декілька днів поспіль залишається заблокованою колона з гуманітарним вантажем для Маріуполя.

Все ж таки потроху відбувається виїзд людей з оточеного міста на приватному транспорті,

– заявив глава держави.

Президент подякував усім, хто рятує людей. Йдеться про працівників ДСНС, поліцію, лікарів і військових.

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