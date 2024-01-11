Окупанти змінили тактику штурму в Україні: розвідка назвала важливу деталь

Окупанти вже суттєво змінили тактику штурму на полі бою в Україні. Ворог більше не використовує великі колони з технікою.

Деталі розповів Вадим Скібіцький – представник ГУР МО. Він зауважив, що станом на сьогодні окупанти надають перевагу невеликим штурмовим загонам. До них входить 10 – 12 загарбників.

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Ми бачимо, наскільки змінилася тактика ведення бойових дій. Зараз це в основному дії штурмових загонів, штурмових груп по 10 – 12 осіб. Ми не бачимо таких потужних колон, батальйонних, я вже не говорю про бригадні, які застосовуються під час ведення бойових дій,

– наголосив Скібіцький.

Чому окупанти змінили тактику

За словами представника ГУР МО, росіяни змінили тактику, бо наразі на полі бою дуже легко виявити будь-який підрозділ чи угруповання військ, а тоді – знищити його. Так ворог намагається підстрахуватися.

Окрім того, Скібіцький наголосив, що Росії не вдалося досягнути своїх стратегічних завдань. Представник ГУР МО наголосив, що, зокрема, окупанти збиралися захопити українські території на усьому лівому березі Дніпра. Ще до кінця 2023 року загарбники планували вийти до річки.

Також Москва неодноразово заявляла про намір повністю захопити Донецьку та Луганську області. Зокрема, великі надії ворог покладав на свій зимовий наступ у 2023 – 2024 роках. Окупанти з усіх сил намагалися погіршити ситуацію на території Харківської та Донецької областей. Однак ворогу не вдалося досягнути своїх цілей. У Bild заявили, що воїни ЗСУ зірвали зимовий наступ Кремля.