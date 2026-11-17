Російська окупаційна армія намагається просуватися вперед, попри великі втрати живої сили та суттєве ускладнення умов прихованого пересування.

На передовій фіксуються зміни у діях російських загарбників, які намагаються адаптуватися до поточних умов ведення війни. Про ситуацію на лінії зіткнення та підходи противника в ефірі 24 Каналу розповів командир 4 бригади "Рубіж" майор Володимир Назаренко.

Тактика дронового м'яса без прикриття

Загарбники зберігають кількісну перевагу в живій силі, однак абсолютно знецінюють життя власного особового складу. Противник робить ставку на піхотні ресурси, намагаючись просуватися вже второваними маршрутами, що нерідко нагадує дії малими групами для розвідки боєм.

Для них ресурс – це кількість їхніх одноразових солдатів, яких вони фактично посилають вже не як гарматне м'ясо, а як дронове м'ясо по натоптаним стежинам, щоб пробувати інфільтруватися,

– пояснив військовий.

Зі зміною сезону діяти ворогові стає дедалі складніше, адже відсутність рослинності позбавляє окупантів природного маскування. Будь-які спроби просочитися крізь позиції оперативно викриваються українськими розвідниками, а сама кілзона на фронті залишає загарбникам мінімум шансів на виживання та просування.

Чому удари по інфраструктурі ворога важливі?

Бойові дії тривають безперервно у надзвичайно напруженому режимі по всій лінії зіткнення. Водночас для виснаження ворожого потенціалу критично важливими є систематичні удари по логістиці та стратегічних спорудах росіян, зокрема таких як Кримський міст.

Будь-які удари по ворогу, удари по інфраструктурі, по таким великим об'єктам, як по Кримському мосту, це є важливим для сил оборони, важливе, тому що це плюс один на знищення окупанта,

– зауважив Назаренко.

На переконання спікера, наближення перемоги полягає у щоденному методичному знищенні ворожих сил і засобів. Справжній довготривалий мир настане виключно за умови позбавлення Кремля можливості вести загарбницьку політику щодо інших народів.

Що відбувається на фронті натепер?

Ситуація на передовій зазнає впливу погодних факторів, адже із суттєвим похолоданням на фронті маскування пересувань ускладнюється для обох сторін. Водночас українські підрозділи зосереджені на руйнуванні ворожої логістики в тилу, здійснюючи системні та успішні удари сил оборони по ключових об'єктах агресора.



Крім того, за даними Генерального штабу ЗСУ, найгарячішими напрямками залишаються східні ділянки фронту, де противник щодоби здійснює десятки штурмових дій. Попри постійний тиск піхоти загарбників, українські воїни виснажують наступальний потенціал росіян, завдаючи окупаційній армії відчутних втрат у живій силі та техніці.