Окупанти змушують студентів на Донбасі здавати кров для російських солдатів

На тимчасово окупованих територіях Донбасу студентів змушують здавати кров. Її хочуть використати для поранених окупантів.

Наразі відомо про 700 випадків вимушеного донорства в університетах. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини 29 квітня.

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Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей примушує студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для поранених окупантів,

– мовиться в повідомленні.

Випадки примусового донорства зафіксували у таких університетах:

Донецький національний університет;

Донецький національний технічний університет;

Донбаська національна академія будівництва і архітектури;

Донбаська юридична академія;

Донецький національний медичний університет імені Горького;

Луганський медичний університет;

Луганський аграрний університет;

Луганський педагогічний університет;

Луганська академія внутрішніх справ.

Окупанти хочуть змусити здавати кров і полонених українців

24 квітня Людмила Денісова повідомляла, що російські окупанти хочуть змусити українських полонених здавати кров. Такий цинізм практикували в нацистських концтаборах.

Омбудсменка наголосила, що Росія грубо порушує статтю 26 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

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