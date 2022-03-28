Окупанти знайдуть все потрібне для себе в Україні на глибині 2 метрів

Характерна риса фронтового міста. Нема різниці, хто в якій структурі. Всім настільки наср*ти, хто в яку форму / одег вдягнений, що аж соромно.

Армійська магія

Всі один одного знають, максимум через одного – двох знайомих. Комунікації якби нема, але вона *бічно ефективна.

Варте уваги Українці захищаються навіть ефективніше, ніж про це свідчать класичні статистики

Все координується штабом, до якого ніхто не має відношення, ніхто не знає, хто там є, але штаб гарнізону / оборони при цьому працює, як годинник. Х*й зна як так виходить.



Українці мають достатньо ефетивної зброї, аби нищити російських загарбників / Фото "Волинських новин"

Структури чисто номінально зберігають свої структурні відмінності. Все залежить від ситуації та від потрібного калібру і зброї під завдання. Тоді починаєш питати, хто з якої контори чи структури.

Ну і, звісно, ЗСУ рулить, то там крім 152 та реактивних систем залпового вогню є ще й арта старшого начальника та "Байрактари". А орки досі не можуть визначити наші бойові порядки. Копайте глибше, недоумки. На глибині 2 метри все потрібне для вас є.

Актуальне – в Туреччині показали "Байрактар" з українським двигуном: дивіться відео