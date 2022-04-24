Окупанти знищили пам'ятник одному із засновників Маріуполя Митрополиту Ігнатію

Російські окупанти продовжують безжально руйнувати Маріуполь. Нещодавно вони знищили пам'ятник одному із засновників міста Митрополиту Ігнатію.

Пам'ятник стояв поблизу однієї з церков у Лівобережному районі Маріуполя.

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Окупанти хаотично обстрілюють Маріуполь

Загарбники просто стріляють куди завгодно: і в житлові будівлі, і в церкви, і в лікарні, і навіть в пологові будинки.

Пам'ятник і православні куполи теж становили для них загрозу. Це доказ того, що обстріл Маріуполя вівся хаотично, по мирних будинках, церквах, а також лікарнях і масових укриттях людей. У рашистів немає нічого святого, – наголошують у міськраді.

Додамо, Маріуполь майже два місяці перебуває в облозі росіян. Місто практично знищене: окупанти обстрілюють його зі всього, з чого тільки можуть. На жаль, поки що Україна не може розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Потрібна зброя від партнерів.

Українські захисники зараз перебувають на заводі "Азовсталь", де ведуть відчайдушну оборону. Президент Зеленський 23 квітня заявив, якщо росіяни знищать військових в Маріуполі, то будь-які переговори будуть припинені.

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