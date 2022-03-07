Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку на Донеччині
Російських окупантів дратує самостійність та унікальність українців. Через це ворог намагається знищити не тільки нашу інфраструктуру, але й пам'ятники видатним діячам України.
Цинічна поведінка орди
Черговий прояв цинічної поведінки орди зафіксовані неподалік Луганського, що на Донеччині. Там окупанти знищили пам'ятник Герою України Василю Сліпаку.
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Монумент був встановлений у 2019 році.
Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку / Фото з фейсбуку військових
Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку / Фото з фейсбуку військових
Окупанти знищили пам'ятник Василю Сліпаку / Фото з фейсбуку військових
Головне про Василя Сліпака
- Він всесвітньо відомий український оперний співак. Соліст Паризької національної опери, волонтер та учасник Революції Гідності.
- Брав участь у бойових діях на сході України. 9 червня 2016 року Василь Сліпак загинув поблизу Луганського.
- Ціною власного життя він врятував побратимів.
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