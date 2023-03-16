Стерли Попасну з лиця землі: окупанти визнали, що міста офіційно не існує
Російські загарбники офіційно визнали, що Попасної, на Луганщині, більше не існує. Ще до повномасштабного вторгнення там проживали 20 тисяч осіб.
Те, що міста більше немає, підтверджує і нелегітимні "закони" квазіреспубліки "ЛНР" – "Про адміністративно-територіальний устрій" та "Про утворення на території "ЛНР" міських та муніципальних округів".
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Зокрема ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків Попасної немає.
Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні,
– наголосили у Луганській ОДА.
Яка ситуація на окупованій Луганщині
За даними Луганської ОВА, все жорсткішими стають вимоги загарбників при влаштуванні на роботу, зокрема, до державних і муніципальних органів, та оформленні соціальних виплат. Вони частіше вимагають, крім паспорта Росії, ще й припинення українського громадянства.
До того ж, держдума Росії ухвалила законопроєкт, згідно з яким пропонується вважати припиненим українське громадянство з дня подання заяви про вихід із нього.