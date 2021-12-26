Окупанти знов перешкоджали роботі спостерігачів ОБСЄ в Луганській області

Бойовики на Донбасі в черговий раз перешкоджали роботі СММ ОБСЄ. 25 грудня окупанти не пропускали та затримували міжнародних спостерігачів.

Про це мовиться у звіті спостережної місії. Там вказується, що в одному випадку окупанти не пропустили спостерігачів, а в іншому випадку затримали їх прохід в непідконтрольні уряду райони.

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Як саме бойовики обмежували СММ ОБСЄ

Заборона доступу сталася о 09:55 приблизно за 350 метрів на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів в районі Золотого.

сталася приблизно за 350 метрів на північ від південного краю ділянки розведення сил і засобів в районі Золотого. О 10:02 ще один патруль, який слідував через блокпост збройних формувань в районі моста біля Станиці Луганської, затримали на 2 години та 16 хвилин.

ще один патруль, який слідував через блокпост збройних формувань в районі моста біля Станиці Луганської, Також о 09:07 на блокпості біля південного краю ділянки розведення в районі Золотого члени збройних формувань відмовили ще одному патрулю в доступі на ділянку розведення.

Всі ці заборони окупанти аргументували по-різному. Вони мотивували це "міркуваннями безпеки для СММ", а також стверджували, що "не мають попереднього повідомлення".

В ОБСЄ обурилися діями окупантів

В ОБСЄ підкреслили, що подібні заборони та затримки не тільки обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, а й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення, яке є вкрай важливим для її ефективної роботи.

Що відомо про роботу місії ОБСЄ в Україні СММ ОБСЄ в Україні – моніторингова місія неозброєних цивільних спостерігачів безпекової організації. Вона здійснює моніторинг за дотриманням прав людини й гуманітарної ситуації на окупованому Донбасі. В Україні вона з'явилася після введення на материкову територію України російських регулярних військ у 2014 році.

Яка зараз ситуація на Донбасі

Ворог продовжує ігнорувати домовленості, досягнуті у межах Тристоронньої контактної групи. З боку російсько-окупаційних військ зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. В напрямку Травневого, що на Донеччині, ворог вів вогонь з ПТРК. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.