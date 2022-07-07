Окупанти знову атакували Зміїний, інші 2 ракети прилетіли в ангари із зерном

Загарбники втекли з острова Зміїний і тепер прицільно обстрілюють його. Крім того, 7 липня ще 2 ракети прилетіли в ангари із зерном.

Як розповіли в Одеській міській раді, атака двома ракетами вночі була спрямована на 2 сільськогосподарських ангари. Внаслідок цього вони були зруйновані.

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Відомо, що в одному з ангарів зберігалося приблизно 35 тонн зерна. За попередніми даними, жертв нема.

Наслідки обстрілу Одещини / Фото Об'єднаного координаційного пресцентру сил Оборони Півдня України

Також окупанти атакували Зміїний

В Одеській міській раді повідомили, що на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атакували 2 ракетами повітряного базування. Як наслідок – суттєво пошкоджено причал.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук констатував, що ворог намагається знищити наше зерно. І те, що окупанти не можуть вкрасти, вони намагаються просто знищити.

Ворог знищує сільгосп ангари, майбутній врожай, зерносховища, як це було у Миколаєві. Коли говорять про гуманітарні зернові коридори від росії, хочеться сказати одне – нехай москва палає. Хочуть влаштувати голодомор? А влаштують собі пекло,

– підсумував Братчук.

ЗСУ звільнили Зміїний: головне

Українські військові боролися за контроль над Зміїним тривалий час. Острів захопили окупанти ще на початку повномасштабного вторгнення. В кінці червня ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях російських військ на острові. 30 червня стало відомо, що загарбники втекли з острова. Самі натомість вигадали міф про "жест доброї волі".

Водночас речник глави Одеської ОВА Сергій Братчук підкреслив, що тепер можна говорити, що область повністю звільнена від окупантів. Пізніше він додав, що російські військові тримають свій флот на відстані приблизно 100 кілометрів, адже побоюється продовжувати зазнавати втрат.

Додамо, що наразі в акваторії Чорного моря перебуває 5 ворожих ракетоносіїв. Мовиться про 3 надводні, а також два підводні. Усі вони оснащені ракетами типу "Калібр".

Окупанти не хочуть наближатися до узбережжя Одеси

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що ворог не наближається до узбережжя Чорного моря. Він тримає свій флот на відстані близько 100 кілометрів від берега. Братчук каже, що острів Зміїний російські окупанти хотіли перетворити на своєрідний сухопутний аналог крейсера "Москва". Проте їм це не вдалося. Зараз острів повністю зачищений від загарбників.

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 липня: дивіться відео