Окупанти знову атакували "Шахедами": скільки збили сили ППО
9 березня 2024, 07:56Читать новость на русском
Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у багатьох областях.
Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Сумщині. Дрони вже традиційно літали над областями та змінювали курс.
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Що відомо про атаку "Шахедами"
У Генштабі ЗСУ розповіли, що протягом минулої доби 8 березня ЗСУ збили більшість ворожих дронів.
Сили оборони знищили 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу Shahed,
– заявили військові.
Окрім того, наші військові потужно атакували росіян. Зокрема:
- авіація сил оборони 10 разів вдарила по районах зосередження особового складу, зброї та військової техніки окупантів;
- підрозділи ракетних військ вразили район зосередження озброєння та військової техніки, пункт управління та три станції радіоелектронної боротьби (дві Р-330Ж "Житель" та ТОС-1А "Солнцепєк") та склад боєприпасів.
Коротко про нічну атаку росіян
- Повітряну тривогу в Україні почали оголошувати ще орієнтовно о 18:39 8 березня. Українські військові попередили, що безпілотники типу "Шахед" в Новомиколаївському районі Запорізької області та летять у північному або північно-західному напрямку. Небезпека була у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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