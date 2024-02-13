Окупанти знову "Шахедами" вдарили по Дніпру: під ударом опинився об'єкт енергетики й не тільки

Росія другу ніч поспіль атакувала Дніпропетровщину дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти пошкодили енергетичний та інфраструктурний об'єкти. Там спалахнули пожежі, які довелося гасити рятувальникам.

На жаль, окупанти влучили в теплоелектростанцію в Дніпропетровській області. Проте мешканці Дніпра мають світло, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки по Дніпропетровщині

Наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі,

– заявив голова ОВА.

Сергій Лисак уточнив, що Росія атакувала:

енергетичний об'єкт – там виникла пожежа, яку втамували рятувальники;

інфраструктурний об'єкт – там також спалахнула пожежа, яку працівники ДСНС оперативно загасили.

Голова ОВА подякував усім, хто ліквідовує наслідки обстрілу.

Зараз же працюють в обласному центрі. Там теж заживили майже всі домівки,

– пояснив посадовець.

Окупанти атакували ТЕС у регіоні

У Міненерго уточнили, що окупанти вночі проти 13 лютого вдарили по одній із ТЕС Дніпропетровської області.

Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за декілька годин. Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії,

– заявили в компанії.

У міністерстві уточнили, що відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв зі світлом для споживачів.

Станом на ранок 13 лютого фахівці ліквідовують наслідки пожежі та уточнюють масштаби пошкоджень. Усі мешканці Дніпра мають світло.

Що відомо про атаку росіян напередодні