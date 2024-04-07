Окупанти вдарили по Одесі "Іскандером": руйнувань зазнала припортова інфраструктура

У ніч проти 7 квітня ворог вкотре атакував Одещину. Окупанти завдали удару балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М" по припортовій інфраструктурі.

На жаль, є руйнування. Також відомо, що після атаки виникла пожежа.

Дивіться також Росіяни б’ють кілька разів в ті самі місця на Одещині: Братчук пояснив мету

Ворог продовжує бити по припортовій інфраструктурі

Як повідомили Сили оборони, вночі ворог атакував Одещину балістичною ракетою. Ймовірно, мовиться про "Іскандер-М", однак точний тип озброєння встановлять фахівці.

Під прицілом окупантів опинилася припортова інфраструктура Одеси. На жаль, є руйнування, а також постраждала жінка.

Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств – в неї акубаротравма,

– повідомили Сили оборони.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону наголосила, що у південних областях ворог зберігає особливий градус напруження й не припиняє використовувати балістичне озброєння. Вона зауважила, що ворог точково намагався атакувати Одещину вдень, а після – на початку ночі.

"Це говорить про те, що ворог намагається тиснути точковими ударами. Вночі під ударом була припортова інфраструктура, постраждала одна цивільна особа. Денний удар стався у напрямку комунального господарства", – повідомила Гуменюк.

Водночас речниця ОК "Південь" додала, що ворог продовжує вишукувати об'єкти критичної інфраструктури, а також б'є у тих напрямках, які вважає важливими для припинення функціонування регіону.

Гуменюк також зауважила, що балістичні удари можуть продовжуватися, адже ворог має для цього ресурс та необхідне озброєння. У своєму звіті Повітряні сили додали, що ракету по Одесі запустили з території тимчасово окупованого Криму.

Уночі окупанти били "Шахедами"

Росіяни також у ніч проти 7 квітня атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Як повідомили у Генштабі ЗСУ, усього ворог запустив 17 ударних дронів. Сили та засоби ППО протягом 3 годин вели потужну бойову роботу й збили усі ворожі дрони-камікадзе.

У Силах оборони Півдня додали, що 11 "Шахедів" збили у небі над Дніпропетровською областю. Відомо, що внаслідок падіння уламків є пошкодження будівель та автівок.

Інші "Шахеди" були ліквідовані у небі над Полтавською та Харківською областями.