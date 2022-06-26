Окупанти знову вгатили по Харкову: в місті спалахнули пожежі, є постраждалі

Російські окупанти знову ракетами обстріляли Харків. Попередньо відомо, що внаслідок влучання у одному з районів міста спалахнула пожежа.

Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі. Також є дані про поранених.

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У Харкові знову "прильоти": є поранені

Росія знову атакувала Харків у ніч проти 26 червня. Відомо, що:

о 22:44 25 червня у місті пролунати сирени;

вже орієнтовно о 22:56 місцеві мешканці повідомили про вибухи в Індустріальному районі міста.

Згодом 23:45 був відбій повітряної тривоги, проте вже о 00:14 26 червня сирени знову увімкнули. Водночас, пролунали нові вибухи на північному сході Харкова. Про вибухи повідомили місцеві жителі, які розповіли, що: