Окупанти знову випустили пакет "Градів" по Авдіївському коксохімічному заводу

Ворожі війська продовжують обстрілювати Донеччину. Зокрема, вороги випустили пакет "Градів" по Авдіївському коксохімічному заводу.

Окупанти вкотре обстріляли коксохімічний завод на Донеччині. Про це розповіли в Офісі Президента, передає 24 канал.

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Ворожі війська продовжують обстрілювати Донеччину

Не зупиняються обстріли й на Донеччині. Вороги за останню добу атакували Авдіївку, Мар'їнку та Торецьк.

Так, окупанти вкотре випустили пакет "Градів" по Авдіївському коксохімічному заводу. Вони це вже робили 13 березня. Тоді п'ять снарядів влучили на територію підприємства.

Також обстрілюють Мар'їнку, Новомихайлівку та Степне. У цих населених пунктах, внаслідок ворожих дій, відсутнє електропостачання.

Активізувалася ворожа авіація і в Торецьку. Але поки інформації про жертв або постраждалих немає.

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