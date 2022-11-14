Окупанти замордували червонокнижних хом’яків на Херсонщині

Загарбники на окупованих територіях знущаються не тільки з цивільних, а й тварин. Так, росіяни вбили червонокнижних хом’яків.

Про це повідомили в українській організації із захисту тварин. Таким чином, це вкотре доводить цинічність та жорстокість російських окупантів.

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Росіяни повісили червонокнижних хом’яків

Як стало відомо, сірі хом’яки – гризуни із Червоної книги України. До війни вони охоронялися та оберігалися.

Це – залишена позиція у степу Херсонщини. Що росіяни зробили з гризунами, серед яких рідкісний сірий червонокнижний хом'як – можна побачити на фото,

– написали в організації.



Окупанти повісили хом'яків / фото UAnimals

Українці обурені жорстокістю загарбників

"Які варвари! Що ті гризуни їм зробили? Окупанти просто нищать все навколо і вбивають все живе. Монстри!"

"У мене просто немає слів"

"Ще один доказ того, що ми боремося з хворими людьми"

"Це настільки жорстоко і безглуздо, що бракує слів"

"Господи, я такого ніколи не бачила, як до цього можна додуматись? Країна ід**тів, країна м**зот, огризків безсердечних і безмозгих. Серце на шмаття"

Росіяни розстрілювали собак на очах дітей

Військовий ЗСУ Павло Вишебаба розповів 24 каналу, що загарбники дуже жорстоко ставилися до українців на окупованих територіях. Місцеві мешканці розповідали, що доводилося постійно переховуватися, оскільки окупанти погрожувати, що будуть розстрілювати чоловіків призовного віку.

За словами Вишебаби, діти згадували, що росіяни дають цукерку, а водночас у них на очах розстрілюють собак та котів.

Окрім цього, раніше організація UAanimals повідомляла, коли волонтери дістались до Бородянки, то побачили, що там сталась справжня трагедія – із 485 тварин вижило лише 150.

Собаки Бородянського притулку, які вижили, перебували в жахливому стані й потребували негайної допомоги. Частину з них евакуювали та передали на лікування.

А в Ірпені на вулицях також можна було побачити вбитих собак. Ті, які вижили, нині залякані та голодні. Багатьох з них вдалося врятувати волонтерам.

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