Окупанти зосередилися на спробах знищити аеродромну інфраструктуру України
Джерело:Генштаб ЗСУ
Триває 74 день протистояння України повномасштабній агресії окупантів. Російські вбивці хочуть унеможливити діяльність української авіації.
Про це 8 травня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зокрема, хочуть ліквідувати безпілотники Bayraktar.
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Де атакують росіяни
Росіяни прагнуть унеможливити підтримку дій підрозділів з повітря. Це стосується насамперед відповідальності угруповання Об'єднаних сил та Чорноморської операційної зони.
"Ворог наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації над акваторією північно-західної частини Чорного моря", – зазначили у Генштабі.
Також росіяни безперестанку намагаються провести наступ у Східній операційній зоні. Вони хочуть встановити свій контроль над всіма територіями Донецької, Луганської та Херсонської областей. Це росіянам потрібно для того, щоб налагодити сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.
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Ситуація на фронті 8 травня: що відомо
- На Поліському та Волинському напрямках, що межують з Білоруссю, ситуація спокійна. Проте у Білорусі до 27 травня тривають навчальні збори територіальної оборони із залученням військовозобов'язаних запасу.
- Є висока загроза ракетних-бомбових ударів з території Білорусі.
- На Сіверщині окупанти не наступають, але на прикордонних територіях з Брянської та Курської областей перебувають посилені наряди прикордонної служби та підрозділи російської армії. Українські військові зазначили, що є загроза атаки на підрозділи захисників та об'єкти інфраструктури у прикордонних районах.
- На Харківщині окупанти не наступають, а продовжують обороняти загарбані території. Вони атакують військову та цивільну інфраструктуру.
- Поблизу Ізюма росіяни перегруповують свої підрозділи й поповнюють запаси. За допомогою безпілотників шукають місця, де перебувають ЗСУ.
- Інтенствні бойові дії тривають на Донецькому і Таврійському напрямках. Окупанти хочуть ліквідувати підрозділи Сил оборони.
- На Маріупольському напрямку Генштаб зафіксував зниження інтенсивності бойових дій.
- На окупованих територіях вороги продовжують тероризувати людей. Вони посилено проводять фільтраційних заходів у Геройському, Голій Пристані, Херсоні.