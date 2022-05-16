Окупанти зосередяться на битві за Сєверодонецьк, а не захопленні всієї Донецької області, – ISW
Джерело:ISW
Російські окупанти зосередяться на битві за Сєвєродонецьк. Вони начебто планують захопити лише Луганську область, а Донеччину полишать.
Про це повідомили в Інституті з вивчення війни 16 травня. Дослідники американського аналітичного центру кажуть, що їхній аналіз схожий до думки Сергія Гайдая.
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Російські війська, ймовірно, відмовилися від мети завершити широкомасштабне оточення українських підрозділів від Донецька до Ізюма на користь завершення захоплення Луганської області,
– пише ISW.
Раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай зазначив, що росіяни розуміють, що не зможуть захопити Донецьку область. Тому вони намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області.
В Інституті з вивчення війни кажуть, що російське командування, ймовірно, надасть пріоритет битві за Сєвєродонецьк у майбутньому. Адже наразі окупанти продовжують координувати зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька з півночі та півдня, що призведе до меншого оточення українських військ, ніж очікувалося спочатку.
Невдалі спроби Росії перетнути річку Сіверський Донець біля Кремінної можуть змістити російські операції з оточення далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне. Очікуване оточення, якщо і відбудеться, то буде менш масштабним.
Російські війська також менше просуваються до Слов'янська з Ізюма. Це, можливо, відбувається через повільні темпи наступальної операції там.
За даними ISW, у російських військ могли закінчитися боєздатні резервісти. Це змушує російське військове командування об'єднувати солдатів з приватних військових компаній у нібито регулярні армійські підрозділи та морську піхоту.
Ситуація на Донбасі станом на ранок 16 травня: Генштаб
- Російські окупанти продовжують наступати в Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.
- Російська авіація обстрілювала об'єкти цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні.
- На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції.
- На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противник не вів, намагався обстрілювати позиції підрозділів ЗСУ.
- На Донецькому та Луганському напрямках за добу 15 травня ЗСУ відбили 17 атак ворога. Українські захисники знищили: 3 танки, 1 артилерійську систему, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 1 автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.
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