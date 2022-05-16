Окупанти зосередяться на битві за Сєверодонецьк, а не захопленні всієї Донецької області, – ISW

Російські окупанти зосередяться на битві за Сєвєродонецьк. Вони начебто планують захопити лише Луганську область, а Донеччину полишать.

Про це повідомили в Інституті з вивчення війни 16 травня. Дослідники американського аналітичного центру кажуть, що їхній аналіз схожий до думки Сергія Гайдая.

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Російські війська, ймовірно, відмовилися від мети завершити широкомасштабне оточення українських підрозділів від Донецька до Ізюма на користь завершення захоплення Луганської області,

– пише ISW.

Раніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай зазначив, що росіяни розуміють, що не зможуть захопити Донецьку область. Тому вони намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області.

В Інституті з вивчення війни кажуть, що російське командування, ймовірно, надасть пріоритет битві за Сєвєродонецьк у майбутньому. Адже наразі окупанти продовжують координувати зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька з півночі та півдня, що призведе до меншого оточення українських військ, ніж очікувалося спочатку.

Невдалі спроби Росії перетнути річку Сіверський Донець біля Кремінної можуть змістити російські операції з оточення далі на схід, ближче до Сєвєродонецька через Рубіжне. Очікуване оточення, якщо і відбудеться, то буде менш масштабним.

Російські війська також менше просуваються до Слов'янська з Ізюма. Це, можливо, відбувається через повільні темпи наступальної операції там.

За даними ISW, у російських військ могли закінчитися боєздатні резервісти. Це змушує російське військове командування об'єднувати солдатів з приватних військових компаній у нібито регулярні армійські підрозділи та морську піхоту.

Ситуація на Донбасі станом на ранок 16 травня: Генштаб

Російські окупанти продовжують наступати в Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.

Російська авіація обстрілювала об'єкти цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противник не вів, намагався обстрілювати позиції підрозділів ЗСУ.

На Донецькому та Луганському напрямках за добу 15 травня ЗСУ відбили 17 атак ворога. Українські захисники знищили: 3 танки, 1 артилерійську систему, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 1 автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

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