Зранку Росія атакувала Одесу: є загиблий і постраждалі

Російські війська обстріляли Одесу. Влада повідомляє про поранених і руйнування.

Глава МВА Сергій Лисак та очільник ОВА Олег Кіпер повідомили про наслідки ранкової атаки на Одесу та область.

Що відомо про удар по Одесі?

Вранці ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини.

В Одесі пошкоджено квартири, фасад та скління у двох багатоповерхових житлових будинках. Внаслідок атаки росіян загинув чоловік, троє жінок постраждали.

Ворожі безпілотники також влучили по приватним житловим будинкам: два з них зруйновані. Також пошкоджено двоповерхову нежитлову будівлю, приватний та службовий транспорт. Постраждали чоловік та неповнолітня дитина. На місцях ударів працюють рятувальні та екстрені служби.

Наразі, за даними влади, відомо про одного загиблого і 5 постраждалих.

Нагадаємо, що незадовго до 05:00 в Одеському районі оголосили повітряну тривогу. Тоді з'явилася інформація про те, що у напрямку Одеси рухаються БпЛА з акваторії Чорного моря. Також повідомлялося, що у напрямку міста летять КАБи.

До слова, увечері ворог вдарив реактивними дронами по Кропивницькому. У місті пошкоджено покрівлю багатоповерхівки, одна людина постраждала. Також було влучання по території одного з підприємств. Там теж горіла покрівля.

У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу палала багатоповерхівка. На щастя, вдалося уникнути жертв.