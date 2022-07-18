Окупанти зранку потужно вдарили по Торецьку: під завалами будинку знайшли тіла 6 людей

Ворог продовжує стріляти по українських містах. Під чергову атаку потрапив Торецьк на Донбасі.

Обстріляли його зранку 18 липня. Це не єдиний обстріл міст Донбасу за цей день.

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Через обстріл росії є загиблі та постраждалі

Снаряд влучив у двоповерхівку, в якій перебували люди. Будівля зруйнована.

Рятувальники проводили пошукові роботи й знайшли та вилучили тіла 5 загиблих людей. Також врятували з-під завалу 3 особи, одна з яких ще померла в лікарні.

Роботи з порятунку завершили. Над ліквідацією наслідків працювали 11 працівників особового складу, 3 одиниці техніки та ще один трактор від місцевих органів влади.

Від обстрілів страждає і Луганщина

Луганська область перебуває під обстрілами майже постійно. Очільник регіону Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти б'ють ракетами, застосовують авіацію, аби пробити нашу оборону.

Тільки за учора, 17 липня, населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали 5 авіаударів. Загалом за день зафіксували 13 обстрілів. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янки, але зазнали втрат та відійшли.

Загалом ситуація стабільно напружена. росія не відмовилась від своїх планів захопити весь Донбас. Ворог починає відновлюватися після паузи. Водночас аналітики не прогнозують, що нова хвиля наступу буде масштабною. Ймовірно, вони будуть атакувати лише на окремих ділянках фронту. При цьому наші захисники надійно тримають оборону. Тепер ще й потужно знищують склади окупантів.

Обстріли та вибухи в Україні

росія продовжує використовувати тактику ракетного терору. В ніч на 18 липня був масований обстріл Миколаєва. Було відомо, що ворожий снаряд влучив у автосалон і салон з продажу сільгосптехніки. Решта прилетіли по околицях міста. За попередніми даними, жертв немає.

На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги повідомляли про вибухи зранку 18 липня. Місцеві повідомляли про "приліт" у Покровському районі. Очевидці повідомляли про задимлення та опублікували відповідні фото.

Був вибух і на Одещині, його також чули місцеві. Працювала ППО. Ймовірно, українські захисники збили ворожий безпілотник. Інформацію треба було перевіряти, офіційних повідомлень не надходило.

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