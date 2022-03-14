Російські загарбники знищили міст, який з'єднував Енергодар і Запоріжжя. Об'їзд можливий лише поганими дорогами через гарячі точки, які контролює ворог.

У компанії заявили, що гуманітарні конвої та евакуація людей через зруйнований міст поки що неможливі.

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Ворог знищив міст між Енергодаром і Запоріжжям

Транспортне сполучення між Енергодаром та Запоріжжям втрачено! Окупанти розбомбили міст в районі Кам'янського,

– йдеться у повідомленні.



Окупанти зруйнували міст між Енергодаром і Запоріжжям​ / Фото Енергоатома

Об'їзд можливий тільки поганими дорогами через гарячі точки, де розміщені бойові позиції ворога. Крім того, рашисти не пропускають людей через Токмак та інші населені пункти на шляху.

Гуманітарні конвої та евакуація людей поки що неможлива.



Сполучення між Енергодаром і Запоріжжям втрачене / Фото Енергоатома

Росіяни знищили міст між Енергодаром і Запоріжжям: дивіться відео

Нагадаємо, раніше російські окупанти розікрали гуманітарний вантаж, який доставили до Енергодару.