Окупанти зруйнували останній міст до Сєвєродонецька: Гайдай пояснив, що це означає
Однією із найбільш напружених точок фронту залишається Сєвєродонецьк, що на Луганщині. Станом на 13 червня окупанти підірвали або просто знищили всі мости, які ведуть до міста.
Разом з тим комунікація з населеним пунктом залишається, Сєвєродонецьк не є повністю заблокованим. Про це розповів очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в етері "Радіо Свобода", передає 24 канал.
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Які наслідки руйнування окупантами всіх мостів до Сєвєродонецька
Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти зруйнували абсолютно всі мости до Сєвєродонецька. Доїхати чи довезти щось у місто тепер, на жаль, практично неможливо. Евакуація місцевого населення унаслідок цих руйнувань також не може здійснюватись.
Поки тривають бої, ми, в принципі, й так не могли б проводити евакуацію, адже там все прострілюється і обстрілюється як великим калібром, так і стрілецькою зброєю. Але все одно мости давали можливість хоча б підвозити гуманітарні вантажі і щось пов'язане із резервами. А зараз користуватись мостами неможливо,
– пояснив Гайдай.
Разом з тим очільник Луганської ОВА наголосив, що ситуація хоча й є складною, втім водночас контрольованою – у Збройних Сил України на цьому відтинку фронту залишається можливість все ж госпіталізовувати поранених до шпиталів, тобто комунікація не повністю обірвана.
Стратегічно діючі мости дозволяли мати поліпшену комунікацію й завжди можна було завезти щось у місто або вивезти когось з міста. Наразі так просто зробити це неможливо,
– додав очільник Луганської ОВА.
Сергій Гайдай зауважив, що враховуючи те, що ще досі тривають бої безпосередньо у Сєвєродонецьку, то для російської армії руйнування мостів є елементом ускладнення постачання зброї та резервів українським захисникам та захисницям. "Важко, але не неможливо", – підсумував посадовець.
До слова, очільник Луганської ОВА знову підтвердив, що більшість міста справді контролюють російські окупанти – за його оцінками, близько 70 – 80% території населеного пункту. Разом з тим Гайдай підкреслив, що заяви російських пропагандистів про повний контроль загарбників над містом чи про оточення Сєвєродонецька – це брехня.
Нагадаємо, що днем раніше посадовець уже повідомляв, що окупанти зруйнували 2 мости до Сєвєродонецька. Ворожі обстріли третього й останнього не вщухали протягом усієї доби. Гайдай тоді заявляв, що українські військові готові до такого розвитку подій, коли останній міст, що веде до міста, буде зруйновано.
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