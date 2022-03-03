Окупанти зруйнували залізничні колії, стадіон та нафтобазу Охтирки: є загиблі
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Через факт цілеспрямованого знищення цивільної інфраструктури російською авіацією в місті Охтирка, що на Сумщині, Генеральна прокуратура України відкриває кримінальне провадження.
За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (часина 2 стаття 438 Кримінального кодексу України).
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За даними слідства, 3 березня 2022 року російська авіація цілеспрямовано пошкодила низку об’єктів життєзабезпечуючих комунікацій, розпочавши авіаційний розстріл. Внаслідок чого в місті Охтирка пошкоджено:
- Охтирську ТЕЦ,
- залізничні колії,
- футбольний стадіон,
- нафтобазу та інше.
У результаті обстрілу загинули та постраждали цивільні особи.
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