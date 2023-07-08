На Зміїному під водою бачили рештки росіян, їх доїдали, – військовий, що звільняв острів

Російські окупанти масово "двохсотяться" в Україні. Ті з них, кому більше пощастить, можуть розраховувати на пакет. Інші ж йдуть на дно у прямому й переносному сенсі слова.

Деталі розповів водолаз ССО України. Він зауважив, що побачив це під час звільнення Зміїного.

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Коли ми були біля самого берега, під водою бачили рештки росіян, яких вже морські жителі трохи доїдали,

– заявив він.

Сподіваємося, у бідолашних морських жителів не було отруєння після таких "харчів".

Водолаз ССО наголосив, що операція на Зміїному для нього не була чимось надзвичайним. Він та його колеги постійно діють у морі. Герой пригадав, як ходили на більші дистанції на надувних човнах. Єдина відмінність операції зі звільнення Зміїного – дуже сильна увага до операції.

Звільнення Зміїного – одна з найважливіших операцій

Володимир Зеленський у 500 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 8 липня – побував на Зміїному. Там український лідер вшанував героїв, які обороняли острів ціною власних життів. Президент наголосив, що звільнення Зміїного – одна з найважливіших операцій за час повномасштабної війни.