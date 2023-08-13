Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали успіх в районі Роботиного. Своєю чергою росіяни все частіше вдаються до дезертирства.

В окупантів збільшуються панічні настрої. Зокрема, на Херсонщині окупаційні війська обходять будинки місцевих, шукаючи дезертирів.

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У росіян все більше дезертирів

Військові Генерального штабу України розповіли, що серед окупантів ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства.

Так, у тимчасово окупованому населеному пункті Горностаївка Херсонської області, військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців,

– заявили українські військові.

За їхніми даними, росіяни вдаються до таких дій з певних причин. Зокрема, серед нових прибулих мобілізованих військовослужбовців Росії, які перебувають в населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а тих росіян, які вживають:

алкоголь;

наркотики.

Окупанти залишають місця несення служби та намагаються заховатися у покинутих будівлях,

– пояснили в українському війську.

Паралельно з цим наші військові потужно продовжують ліквідовувати ворога та звільняти нашу землю від окупантів. Зокрема, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

1 зенітно-ракетний комплекс;

1 склад боєприпасів;

1 станцію радіоелектронної боротьби;

3 артилерійських засоби на вогневій позиції росіян.

Успіхи ЗСУ на Запоріжжі

12 серпня Генеральний штаб ЗСУ розповів про успіхи в районі Роботиного Запорізької області. Там наші військові мали частковий успіх в районі населеного пункту. Тож наші бійці:

закріплювались на досягнутих рубежах;

здійснювали заходи контрбатарейної боротьби.

Дивіться, де розміщене Роботине: карта

До речі, 12 серпня окупанти вели марні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області.