Російський генерал благав роту повернутись на позиції на полі бою, – ISW

248 повномасштабних днів Україна протистоїть російській агресії. Збройні Сили нашої країни проводять контрнаступальні дії на різних напрямках, й завдають ворогу чималих втрат.

У російської армії є серйозні проблеми із особовим складом. На деяких напрямках окупанти відмовляються займати свої позиції – командири благають їх це зробити, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка ситуація в Східній Україні: дані ISW

Російські джерела стверджували, що 28 жовтня:

українські війська продовжували контрнаступальні дії в напрямку Сватового та Кремінної;

російські війська відбили український штурм у напрямку Берестового Харківської області;

російські сили також здійснили штурм біля Куземівки Луганської області;

вогонь російської артилерії відбив спроби просування українців у напрямку Нижньої Дуванки в районі Кислівки та Орлянки у Харківській області;

російські війська відбили українські штурми на північний захід від Кремінної поблизу Червонопопівки.

Як зазначили в ISW, вони не можуть незалежно перевірити заяви російських джерел про українські напади на Сході України 28 жовтня. При цьому український Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили контратаки Росії на захід від Лисичанська в районі Білогорівки та на захід від Сватового поблизу Андріївки, Луганська область.

Генерали благають окупантів повертатися на позиції

В Інституті вивчення війни припускають, що російські війська можуть мати постійні кадрові проблеми в районі Сватове – Кремінна. За словами російського мілблогера, у районі Сватове – Кремінна російські сили тільки починають зміцнювати свої оборонні позиції, а також він заявив, що є випадки відмови особового складу від наказів.

Мілблогер також стверджував, що був свідком того, як російський генерал благав російську роту повернутися на позиції на полі бою вздовж лінії Сватове – Кремінна. Ймовірно, проблеми з особовим складом залишаться в цьому районі, оскільки російські сили продовжують покладатися на сильно деморалізовані підрозділи та погано навчений мобілізований персонал для стабілізації лінії фронту на сході Харківської та західної Луганської областей.

Зауважте – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ щодо 248 дня війни: дивіться відео