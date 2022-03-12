Окупантів вигнали з Кінбурна, залишилися запчастини, – Кім про боротьбу на Миколаївщині

У Миколаївській області українці продовжують проганяти російських загарбників. Віталій Кім повідомив, що Кінбурн звільнили від окупантів.

Про ситуацію на Миколаївщині у мережі продовжує інформувати глава обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він похвалився черговою перемогою українських захисників.

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Росіян вигнали з Кінбурна

З Кінбурна прогнали (росіян – 24 канал), залишилися запчастини,

– написав Кім.

Він додав, що у результаті ворожої атаки зникло живлення. Наразі працюють над тим, аби відновити доступ місцевого населення до інтернету.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА розповів, що ворог вів хаотичні обстріли по лікарнях та інтернату – влучив у котельню. За попередньою інформацією, жертв немає, але 2 людей зазнали поранень.

Крім того, за його словами, росіяни змінюють тактику – тепер загарбники стріляють по місту й тікають. Вони розміщуються у навколишніх селах й квартируються там у школах й будинках. Через це українські військові не можуть відкривати по них вогонь.

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