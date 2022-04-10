В окупантів виникають проблеми з браком артилерійських боєприпасів
10 квітня 2022 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
У ЗСУ повідомили, що російські окупанти мають проблеми у матеріально-технічному забезпеченні. Зокрема, мовиться про угруповання військ західного військового округу.
СтратКом ЗСУ повідомив, що в окупантів – нестача запасних частин. Зокрема, окремих типів артилерійських боєприпасів.
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Нестача запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів,
– мовиться у повідомленні.
Тим часом українські захисники продовжують утримувати визначені рубежі. Українські герої знищують ворога та звільняють українські землі від загарбника.
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