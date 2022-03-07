В окупантів є великі проблеми з паливом: його охороняють по 3 машини
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Росія напала на Україну вранці 24 лютого. Мріям окупантів захопити країну максимум за 2 дні не судилося здійснитися. Наразі вони мають серйозні проблеми з логістикою, зокрема їжі та палива
Через нестачу палива ворожі колони не можуть рухатися далі. Дедалі частіше загарбники змушені покинути свою техніку у лісах та полях. Її знаходять українські захисники чи мирні жителі й забирають як "трофеї".
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Окупанти мають великі проблеми з паливом
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в окупантів є великі проблеми з паливом.
Його вже охороняють по 3 машини. І не сплять. Багато з цих солдатів не розуміють куди й навіщо. Кидають одне одного. Командири йдуть,
– додав Кім.
Він зазначив, що вороги вже готові піти хоч куди-небудь, аби не їздити під обстрілами. Він закликав усіх не давати загарбникам спати.
Дивіться звернення Віталія Кіма:
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