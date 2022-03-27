В окупантів зараз три завдання, – Арестович

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів про завдання російських окупантів у війні проти України. Арестович стверджує, що у ворога наразі три завдання.

Ворог хоче добити Маріуполь

Про це радник глави ОП сказав під час розмови з російським адвокатом Марком Фейгіним. Він заявив, що перше завдання окупантів – це оточити українських військових у зоні ООС.

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Натомість другим завданням, як каже радник глави ОП, є зруйнування та захоплення Маріуполя, який опинився у блокаді. Третє завдання окупантів, за його словами, втримання південних регіонів України.

Арестович наголосив, що ворог більше не здійснює наступ, а намагається втримати окуповані міста.

Перше – це спроба оточити наше угрупування у зоні ООС. Від Ізюма були кинуті основні сили. Добити і захопити Маріуполь. Утримати південь. Мова про наступ вже не йде, а про утримання півдня, Херсона,

– сказав радник керівника ОП.

Він додав, що ворог відмовився від наступу на Запоріжжя, Харків, Одесу, Миколаїв і Київ.

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