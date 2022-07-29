Надто багато конспірології, – ексспівробітник СБУ про "план захоплення Чорнобиля" окупантами

Видання Reuters стверджує, що російські окупанти змогли захопити Чорнобильську АЕС у перший день війни завдяки давно спланованій кремлем операції із залучення таємних агентів. Проте експерти не дуже цьому вірять.

Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він вважає, що це занадто велика конспірологічна історія, адже до цього прив’язують співробітників СБУ, які начебто причетні до витоку інформації.

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Він підтвердив, що в управлінні є відділ, який відповідає за Чорнобильську АЕС, але там працює лише кілька людей, і від недотичний до технологічних процесів на станції.

До того ж, як зазначив Ступак, росіяни в перший день повтомасшатнього вторгнення зайшли з такою силою, що ті нацгвардійці просто фізично не могли чинити опір тій навалі окупантів.

Там були сотні танків на території ЧАЕС, як можна було їм чинити опір? Така ж історія була і на Запорізькій АЕС. Російські військові приїхали, захопили станцію та змусили персонал там працювати,

– пояснив він.

Ексспівробітник СБУ наголосив, що вдячний персоналу станцій, бо в них була мотивація врятувати не лише своє життя.

"Адже вони розуміли, що якщо вони все кинуть і втечуть з цієї станції, то підуть неконтрольовані процеси і може бути ще більша екологічна катастрофа, ніж була в 1986 році. Тому вони залишалися там і працювали, щоб зберегти життя людей в Україні та усій Європі", – відповів він.

Ступак не погоджується з виданням Reuters та наголосив, що здачі не було. "Це просто приїхала величезна кількість росіян і захопила станцію, їм важко було чинити опір", – підсумував він.

Водночас історія з виходом з ЧАЕС. на його думку, давалася окупантам не дуже легко, але це була команда російського керівництва.

Також морально вдарила по них променева хвороба, на яку захворіла частина російських військових. Тому вони почали вивозити людей, в них почалася певна паніка. Це теж сприяло їх швидкому виходу з території Чорнобильської АЕС,

– вважає Ступак.

До слова, 24 лютого російські військові, погрожуючи персоналу застосуванням важкого озброєння, зайшли на територію ЧАЕС та сховищ ядерних відходів. В СБУ вважають, що таким чином загарбники вчинили акт ядерного тероризму.

Адже в процесі тимчасової окупації загарбники порушили всі норми ядерної безпеки: