"Це твоя лопата, копатимеш собі яму": знайдено росіян, які вбивали цивільних на Харківщині

У Харківській області розслідують кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. За період тимчасової окупації Харківщини російські військові здійснили чимало воєнних злочинів, вчиняючи насильство щодо мирних людей.

Правоохоронними органами Харківської області розслідується понад 19,5 тисяч кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни на території Харківщини. Встановлено 47 осіб, яким повідомлено про підозру, з яких – 40 заочно. Троє окупантів отримали вироки суду і їх обміняли на українських полонених

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Російські військові викрадали, ґвалтували, катували та вбивали людей

Росіяни на окупованих територіях Харківщини вдавалися до всіх можливих злочинів стосовно цивільного населення. Окупанти викрадали, ґвалтували, катували й вбивали людей.

Про моторошні злочини росіян стало відомо після того, як восени 2022 року Сили оборони України визволили майже всю територію регіону.

Багатьох окупантів, які скоювали воєнні злочини, вдалося ідентифікувати. Серед таких найманець ПВК "Редут" Султан Паштов.

Йому повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни, саме за фактом жорстокого поводження і катування цивільного населення.

Всього прокурорами допитано близько 67 потерпілих у Балаклії.

Спартак Борисенко, керівник відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури, розповів, що в Балаклії у приміщенні районного відділку поліції та адміністративному приміщенні Балдруку за період окупації утримувалося понад 200 осіб.

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Він розповів, що 4 окупантів, які здійснювали катування громадян у селищі Піски-Радьківські, було взято у полон.

Росіяни тримали цивільних у заручниках

За словами Спартака Борисенка, військовослужбовці Росії виявляли ветеранів АТО, людей з проукраїнською позицією або правоохоронців і допитували їх, катували, били палкою, молотком по різних частинах тіла, утримували в ямах без води з обмеженою кількістю їжі.

Свідки та потерпілі вказали на 4 окупантів, які були в полоні. Мовиться про двох найманці ПВК "Редут" та ще двох військових головного управління генштабу ЗС Росії. Вина всіх 4 російських військових була підтверджена обвинувальним вироком суду.

Окупанти розстріляли цивільну автівку

Спартак Борисенко пригадав про рятувальну операцію, коли ЗСУ за допомогою дрону вивели жінку з-під обстрілу. Повідомляється, що був встановлений виконавець злочину, який здійснював розстріл автівки.

Ним виявився старший лейтенант Клім Кєржаєв, військовослужбовець Росії. У червні 2022 року він розстріляв автівку Mazda, де була дружина з чоловіком, який отримав поранення.

У Харківській області прокуратурі повідомили, що встановлено 4 окупантів, які здійснили сексуальне насильство щодо двох жінок на Харківщині. Їм повідомлено про підозру й обвинувальне провадження було направлено до суду.