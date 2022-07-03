Щоб не відібрали росіяни: фермери на Херсонщині намагаються сплатити за оренду землі зерном

Росіяни продовжують тероризувати фермерів на тимчасово окупованих територіях. Крадіжка українського врожаю – один із найпоширеніших злочинів ворога.

Українське зерно стало чи найбільш бажаним ресурсом російських окупантів для пограбування України. Ворог сподівається на продовольчу кризу та мріє виторгувати собі послаблення санкцій.

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Спроба розрахуватися за землю зерном

Як повідомляють джерела 24 каналу у розвідці, фермери на території тимчасово окупованої Херсонщини намагаються розрахуватися за оренду землі зерном. Коштів для того, щоб заплатити пайщикам, просто немає, тож аграрії хочуть заплатити людям бодай таким чином.

Окрім того, це може бути способом збереження зерна в Україні. У будь-який момент російські окупанти можуть прийти до фермерів та все забрати, централізоване зберігання врожаю лише спрощує ворогу завдання.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти продовжують сподіватися на допомогу Білорусі у війні проти України. Кремль навіть розробив план для втягнення білорусів у війну.

На Херсонщині помітили велике скупчення бойової техніки російських окупантів одразу в кількох містах. Ворог вирішив активно готуватися до наступу ЗСУ та збільшити свої сили на Півдні задля втримання зайнятих рубежів.

Поблизу Мелітополя підірвався міст, яким окупанти возили зброю та техніку. Ворог залишився без основного каналу забезпечення.

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